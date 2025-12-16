Ураган унес батут с детьми в Таджикистане, погиб ребенок
Сегодня, 17:54
В Таджикистане сильный ветер перевернул надувной батутный комплекс, на котором были дети. Одного ребенка спасти не смогли.

В минувший понедельник, батут, установленный на берегу Кайраккумского водохранилища в городе Гулистон, сорвало вместе с детьми порывом сильного ветра. Об этом сообщил глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям страны Ориф Нозимиен.

Он отметил, что пострадали шесть детей.  В больнице скончался 10-летний ребенок, у остальных диагностировали разные травмы. Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Инциденты с аттракционами не редко приводят к травмированию и к гибели людей. Так, в Оренбурге упал аттракцион с людьми. в результате случившегося пострадали 20 человек, среди них 12 детей.  В тяжелом состоянии в больницу попали 10-летний ребенок и 27-летняя девушка.

