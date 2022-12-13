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В Оренбурге упала карусель с 20 людьми

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Среди пострадавших 12 детей.

Сегодня, 6 мая, в Оренбурге упал аттракцион с людьми. По данным tg-канала Shot, в результате случившегося пострадали 20 человек. 

Среди пострадавших 12 детей. Двое людей находятся в тяжелом состоянии. Самые серьезные травмы получили 10-летний ребенок и 27-летняя женщина.

Двух детей доставили в Центр детской хирургии. Остальным оказывают медпомощь на месте ЧП.

Карусель упала в "Оренпарке". Парк развлечений открылся досрочно. 

Ранее на Piter.tv:  полиция задержала подозреваемого в подрыве машины Прилепина.

Видео: Телеграм / Shot

Теги: дети, оренбург, оренпарк, скорая, упала карусель
Категории: Лента новостей, Новости России,

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