В Оренбурге упала карусель с 20 людьми

Среди пострадавших 12 детей.

Сегодня, 6 мая, в Оренбурге упал аттракцион с людьми. По данным tg-канала Shot, в результате случившегося пострадали 20 человек.

Среди пострадавших 12 детей. Двое людей находятся в тяжелом состоянии. Самые серьезные травмы получили 10-летний ребенок и 27-летняя женщина.

Двух детей доставили в Центр детской хирургии. Остальным оказывают медпомощь на месте ЧП.

Карусель упала в "Оренпарке". Парк развлечений открылся досрочно.

Ранее на Piter.tv: полиция задержала подозреваемого в подрыве машины Прилепина.

Видео: Телеграм / Shot