Полиция задержала подозреваемого в подрыве машины Прилепина

В СК РФ назвали взрыв машины террористическим актом.

Правоохранители задержали подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские по "горячим следам" задержали злоумышленника, который мог подорвать автомобиль писателя.

Имя подозреваемого пока не раскрыли. Ответственность за случившееся на себя взяла организация "Атеш". Группировка охотилась за политиком с начала года.

В результате происшествия Прилепин получил ранение. Сейчас его везут в больницу. Водитель машины погиб.

Главным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное по статье "Террористический акт".

Ранее на Piter.tv: появилось видео с места взрыва автомобиля Прилепина в деревне Пионерское.

Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин