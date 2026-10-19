В четырех регионах за хищение выплат у участников СВО задержали 13 человек

Ирина Волк объяснила, как действовали аферисты.

Российские правоохранительные органы совместное с представителями Следственного комитета и ФСБ пресекли схему хищения выплат у участников специальной военной операции (СВО). Оперативники и силовики задержали 13 человек в четырех регионах страны. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий противоправная деятельность организованной группы была пресечена. В Московской и Ростовской областях, Республике Калмыкия и Донецкой Народной Республике задержаны 13 активных участников. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД

В среднем материальный ущерб по каждому криминальному эпизоду составил 900 тысяч рублей. Согласно предварительным данным, граждан, которые намеревались заключить контракт для прохождения военной службы, злоумышленники находили в социальных сетях и мессенджерах. Они входили в доверие к людям, представляясь им волонтерами или региональными кураторами от министерства по обороны России. Далее под предлогом оказания помощи в подготовке необходимых документов злоумышленники оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти. На их основании подозреваемые лица заключали от имени доверителей фиктивные браки и совершали различные сделки без их ведома. Также аферисты получали доступ к банковским картам, на которые поступали единовременные выплаты и денежное довольствие. Затем эти средства сообщники похищали и распределяли между собой.

В настоящее время ведутся уголовные дела по статьям 159, 286 и 291.2 УК РФ.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк