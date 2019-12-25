Включение новых пунктов в перечень ФСБ означает, что целенаправленный сбор и передача сведений иностранным государствам, организациям или гражданам могут являться для властей России основанием для признания лица иностранным агентом.

Российское министерство юстиции зарегистрировало приказ директора ФСБ Александра Бортникова, расширяющий список сведений, не составляющих государственную тайну, но защищенных от разглашения ради национальной безопасности. В перечень вошли в том числе сведения о контрактниках из числа осужденных лиц.

Таким образом надзорные органы скорректировали реестр сведений в военной и военно-технической сферах, не составляющих гостайну, но способных нанести ущерб безопасности России при получении их иностранными источниками. Изначальный перечень был утвержден властями в 2022 году. Он включал в себя 60 пунктов. Темы делились на два раздела. Речь шла о данных по военной деятельности и в области военно-технической деятельности, не составляющие государственную тайну. В новой редакции уточняются сведения, относящиеся к персональным сведениям военнослужащих, сотрудников и работников войск, воинских формирований, органов и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также членов их семей. Кроме того, в перечень вошли сведения о сотрудниках ФСИН, которые принимали участие в подготовке и отправке вышеуказанных осужденных лиц на военную службу. Дополнительно упоминается о финансовых обязательствах (за исключением сведений, находящихся в открытом доступе) военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса и их родственников.

Включение этих пунктов в перечень ФСБ означает, что целенаправленный сбор и передача таких сведений иностранным государствам, организациям или гражданам могут стать основанием для признания лица иностранным агентом. Если передача данных происходит в условиях, создающих угрозу безопасности России, тогда подобные действия могут квалифицироваться по статье 275.1 УК. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

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Фото: Piter.tv