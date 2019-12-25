Российское министерство юстиции зарегистрировало приказ директора ФСБ Александра Бортникова, расширяющий список сведений, не составляющих государственную тайну, но защищенных от разглашения ради национальной безопасности. В перечень вошли в том числе сведения о контрактниках из числа осужденных лиц.
Таким образом надзорные органы скорректировали реестр сведений в военной и военно-технической сферах, не составляющих гостайну, но способных нанести ущерб безопасности России при получении их иностранными источниками. Изначальный перечень был утвержден властями в 2022 году. Он включал в себя 60 пунктов. Темы делились на два раздела. Речь шла о данных по военной деятельности и в области военно-технической деятельности, не составляющие государственную тайну. В новой редакции уточняются сведения, относящиеся к персональным сведениям военнослужащих, сотрудников и работников войск, воинских формирований, органов и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также членов их семей. Кроме того, в перечень вошли сведения о сотрудниках ФСИН, которые принимали участие в подготовке и отправке вышеуказанных осужденных лиц на военную службу. Дополнительно упоминается о финансовых обязательствах (за исключением сведений, находящихся в открытом доступе) военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса и их родственников.
Включение этих пунктов в перечень ФСБ означает, что целенаправленный сбор и передача таких сведений иностранным государствам, организациям или гражданам могут стать основанием для признания лица иностранным агентом. Если передача данных происходит в условиях, создающих угрозу безопасности России, тогда подобные действия могут квалифицироваться по статье 275.1 УК. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Минюст запустил реестр релокантов с арестом счетов и запретом на брак.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все