В финской столице борт провел около двух часов.

Из‑за введённых мер безопасности в аэропорту Пулково несколько пассажирских самолетов были вынуждены изменить маршрут. Рейс Стамбул - Санкт-Петербург сел в Хельсинки, а потом вернулся в турецкую воздушную гавань.

Как сообщил ТАСС, пассажирский лайнер, выполнявший ночной рейс из Стамбула в Санкт‑Петербург, совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Проведя в финской столице около двух часов, борт вылетел обратно и в итоге вернулся в Турцию.

Всего два самолета, направлявшиеся в Петербург — один из Стамбула, другой из Хургады, — вынужденно приземлились в международном аэропорту Хельсинки. Ещё один рейс из Хургады, находясь в воздушном пространстве Литвы, сменил курс и совершил посадку в Калининграде.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в Пулково были введены Росавиацией ночью 27 ноября на фоне атака БЛПА. Силы ПВО сбили на Ленобластью 45 беспилотников.

Фото: Piter.tv