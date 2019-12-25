Здание было построено в стиле поздней эклектики в 1898-1899 годах.

В Петербурге неизвестные вандалы разрисовали особняк М. Э. Бонштедта, расположенный на 5-й линии В. О. Это один из уголков, где история чувствуется особенно остро, сообщили 27 ноября в Государственной административно-технической инспекции.

Здание было построено в стиле поздней эклектики в 1898-1899 годах и до сих пор сохраняет атмосферу дореволюционного города благодаря статусу объекта культурного наследия. Такие дома делают Северную столицу живым учебником истории.

Недавно в ведомство обратился житель, заявивший о том, что кто-то оставил граффити на водосточных трубах постройки. В результате надписи оперативно стерли, а злоумышленников попытаются разыскать.

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Чолово молодые вандалы разрисовали электричку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга