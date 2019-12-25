Автовладельцев призвали быть особенно внимательными в районе проведения работ.

Государственная административно‑техническая инспекция (ГАТИ) предупредила о предстоящих работах по строительству газопровода. В связи с этим автомобилисты не смогут проехать по Заводской улице в Невском районе.

Строительные работы пройдут на участке от дома 14, литера А, до тупика в два этапа: с 30 ноября по 13 декабря текущего года, а затем — с 8 по 11 февраля 2027 года. В инспекции призвали автовладельцев быть особенно внимательными в районе проведения работ.

Как отметили в ГАТИ, для удобства водителей на месте установят информационные щиты, на которых разместят схемы и указатели с вариантами возможных маршрутов объезда.

Все действующие ограничения движения транспорта, связанные с производством работ, также публикуются на официальном сайте ГАТИ. Поэтому жители Петербурга могут заранее спланировать маршрут и учесть возможные задержки.

Ранее мы сообщали, что в центре Петербурга трамваи встали из-за тройного ДТП с такси, полицией и скорой.

Фото: Piter.TV