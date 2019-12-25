C 26 июня в четырёх районах Петербурга вводятся масштабные ограничения движения

Изменения связаны с проведением плановых работ.

С пятницы, 26 июня, в Петербурге начнёт действовать ряд временных ограничений для автомобильного транспорта. Об этом официально уведомила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Изменения затронут сразу несколько районов города и связаны с проведением плановых работ.

Адмиралтейский район (ограничения до 30 июня)

Садовая улица: перекрыто движение от переулка Макаренко до Лермонтовского проспекта.

Лермонтовский проспект: ограничено движение от Садовой улицы до Канонерской улицы.

Конногвардейский переулок: введены ограничения на двух участках — от Большой Морской улицы до улицы Якубовича и от Почтамтской улицы до улицы Якубовича.

Василеостровский район

Улица Нахимова: с 26 июня по 8 июля закрывается основной проезд от Наличной улицы до улицы Беринга. Движение будет сохранено только по боковому проезду в сторону ул. Беринга. Объезд осуществляется через Наличную улицу, Малый проспект В.О. и улицу Беринга.

Кожевенная линия и Масляный канал: вводятся длительные ограничения. До 15 октября 2028 года закрыто движение по Кожевенной линии и участку канала до 24-й и 25-й линий. Кроме того, до 30 сентября 2026 года ограничено движение по Масляному каналу до 22-й и 23-й линий, а также по 26-й и 27-й линиям В.О.

Кировский район

Набережная реки Екатерингофки: в Кировском районе с 26 по 30 июня ограничивается движение от Шотландской улицы до тупика.

Невский район

С 26 июня по 7 июля полностью закрывается сквозной проезд по Фаянсовой улице. Также в этот период ограничено движение по улице 2-й Луч от улицы Профессора Качалова до площади Бехтерева.

Ранее мы сообщили о том, что движение в трёх районах Петербурга ограничат с 25 июня.

Фото: Pxhere