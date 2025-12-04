Движение в трёх районах Петербурга ограничат с 25 июня

Речь идёт о Василеостровском, Приморском и Пушкинском районах.

С 25 июня в Санкт-Петербурге начнут действовать новые временные ограничения на движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Василеостровском районе:

С 25 июня по 26 июля будет закрыто движение по Опочининой улице в створе Большого проспекта В.О., а также по боковому проезду Большого проспекта В.О. от Наличной улицы до Опочининой улицы.

Объезд будет осуществляться по следующим маршрутам: Наличная улица, Большой проспект В.О., Гаванская улица, Среднегаванский проспект.

В Приморском районе:

25 июня будет временно закрыто сквозное движение по улице Сизова в створе Богатырского проспекта. Кроме того, до 1 июля будет ограничено движение по Богатырскому проспекту от Стародеревенской улицы до Байконурской улицы, включая боковые проезды и перекрестки.

В Пушкинском районе:

С 25 по 30 июня будет ограничено движение по Саперной улице от Тинькова переулка до дома 65 литера А. Также в этот же период будет закрыто движение от дома 65 литера А до Стрелковой улицы, а сквозное движение по Гвардейскому бульвару от Полковой улицы до Саперной улицы будет прекращено.

Объезд в Пушкине будет организован по следующим улицам: Гусарская, Колокольный и Фуражный переулки, Красносельское шоссе, Парковая, Кадетский и Гвардейский бульвары, Стрелковая, Кирасирская, Госпитальный переулок и Гренадерская улицы.

Ранее мы сообщили о том, что на ЗСД в Петербурге перекрыли три полосы у пункта оплаты.

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