На ЗСД в Петербурге перекрыли три полосы у пункта оплаты

Ремонтные работы затронут отрезок трассы при движении с севера на юг, сразу после развязки с Новым шоссе.

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге вводится временное ограничение движения. Как сообщили в пресс-службе платной магистрали, с 22 июня по 8 июля будет закрыт участок длиной около одного километра для проведения работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Ремонтные работы затронут отрезок трассы при движении с севера на юг, сразу после развязки с Новым шоссе. В зоне пункта оплаты проезда планируется поочередное закрытие трёх полос, предназначенных для внесения платы.

Начало работ: 22 июня в 12:00.

Окончание работ: 8 июля в 06:00.

В связи с этим водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты, учитывать временные неудобства и строго соблюдать требования дорожных знаков и табло переменной информации. Пресс-служба магистрали подчеркивает, что данные меры необходимы для поддержания нормативного состояния дорожного полотна и обеспечения безопасного проезда по трассе.

Ранее мы сообщили о том, что загруженность дорог Петербурга превысила обычные субботние показатели.

Фото: Piter.TV