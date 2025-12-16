Загруженность дорог Петербурга превысила обычные субботние показатели

Причиной затора на одном из участков стало ДТП с участием детского автобуса.

Загруженность дорог Петербурга около полудня 20 июня достигла 4 баллов по шкале "Яндекса", что на 1 балл больше, чем обычно в это время в субботу.

Пробки образовались на магистралях, ведущих из Петербурга на север: на Токсовском шоссе, проспекте Энгельса, на севере Кольцевой автодороги, Выборгском шоссе, в Песочном, на Западном скоростном диаметре и на Приморском шоссе. Пробку на проспекте Энгельса утром собрало дорожно-транспортное происшествие, случившееся на третьем километре трассы "Сортавала": там столкнулись детский автобус и две машины, пострадал один человек.

Согласно данным сервиса, движение на проспекте Энгельса и Большом Сампсониевском из центра оценивается в 9 баллов, что на 4 балла выше обычного. Загруженность Выборгского шоссе из центра составляет 8 баллов, что также на 4 балла выше нормы. Пробка на шоссе растянулась на 5,5 километра — от Суздальского проспекта до Приозерского шоссе. Водители могут потерять в ней до 45 минут, хотя обычно этот участок проезжают за 13 минут.

Ранее на Piter.TV: накануне на ЗСД в Петербурге образовалась пробка длиной в 5 километров из-за перекрытий.

Фото: Яндекс Карты