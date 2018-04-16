Сильные дожди идут на Петербург, службы готовятся к непогоде

Сообщить о скоплениях воды можно круглосуточно по номерам 004 и 576-14-83.

В Петербурге ожидаются сильные дожди, в связи с чем в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. В "Водоканале Санкт-Петербурга" сообщили, что система водоотведения находится в исправном состоянии и подготовлена к приему дождевого стока.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 1 августа в городе могут выпасть около 20 мм осадков. В организации пояснили, что при нормативном количестве дождей канализация принимает весь объем воды. При сильных ливнях количество стока может временно превышать возможности водоприемных устройств, из-за чего на улицах могут появляться скопления воды.

Специалисты отметили, что после снижения нагрузки вода быстро уходит в систему водоотведения. "Водоканал Санкт-Петербурга" обслуживает находящиеся на его балансе уличные канализационные сети. На некоторых участках владельцами инженерных коммуникаций могут быть другие организации, включая застройщиков, управляющие компании и дорожные службы. Жителей также призвали не оставлять автомобили надолго на низких участках дорог, а во время сильного дождя избегать проезда под мостами и путепроводами. Парковка возле крышек шахт тоннельных коллекторов не рекомендуется.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)