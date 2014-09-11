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На Финляндской улице в Колпино тушат пожар на открытой территории
Сегодня, 19:11
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На Финляндской улице в Колпино тушат пожар на открытой территории

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Огненное облако появилось на территории в Колпино.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на открытой территории. На Финляндской улице загорелись автомобильные шины.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 31 июля в 15:16. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Для ликвидации пожара на место направили 10 специалистов и 2 единицы техники. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.

На прошлой неделе Wildberries столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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