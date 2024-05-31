Тело пропавшей петербурженки нашли в чемодане в Белграде

Страшную находку обнаружили в окрестностях столицы Сербии.

В пригороде Белграда в одном из каналов местные жители обнаружили чемодан, в котором находилось тело молодой женщины. Экспертиза подтвердила, что это пропавшая в Сербии 28-летняя жительница Санкт-Петербурга, сообщила 360.ru знакомая пропавшей,

По данным издания Telegraf, петербурженка пропала 25 июля. Перед исчезновением она сообщила подругам, что собирается пойти в ночной клуб. Криминалисты направили тело на вскрытие, в ходе экспертизы будет установлена ​​причина смерти. Кроме того, по подозрению в убийстве россиянки задержали несколько человек, включая гражданина Турции.

Жительница Петербурга приехала в столицу Сербии, чтобы провести время с подругами, которые живут там два месяца. Девушка написала матери, что гуляет с девочками и обещала позвонить на следующий день.

Также россиянка сняла в Белграде апартаменты, но в день выселения за своими вещами она не пришла. Подруги обратились за помощью в полицию. Мать также написала заявление о пропаже дочери в России.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)