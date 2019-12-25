В Сербии раскрыли планы по дальнейшему взаимодействию с украинскими предприятиями.

Президент Сербии Александр Вучич объяснил общественности, что он лично не видит причин для отказа от сотрудничества с властями с Банковой улицы. Соответствующее заявление иностранный политический лидер сделал в интервью для австрийского издания Die Presse в ходе беседы с генеральным директором СМИ Райнером Новаком. Слова главы государства привели представители пресс-службы правящей Сербской прогрессивной партии.

Надеюсь, что мы сможем принять его в Сербии в рамках двусторонних переговоров. Мы должны учитывать наши дружеские отношения с азиатскими странами, а также с Россией. Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него. Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее политический деятель упоминал о том, что официальный Белград намерен заключить с Украиной соглашение о поставке удобрений для сельскохозяйственного сектора. А 20 мая 2026 года Александр Вучич и лидер киевского режима Владимир Зеленский обсудили друг с другом по телефону перспективы заключения договора о свободной торговле Позже для прессы сербский премьер Джуро Мацут высказал предположение о том, что балканская республика может стать логистическим центром для украинских компаний.

Вучич назвал вступление в ЕС целью Сербии.

Фото: YouTube / Александар Вучић