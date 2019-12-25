Вучич назвал вступление в ЕС целью Сербии

Президент Сербии не видит другого пути развития для Белграда.

Президент Сербии Александр Вучич полагает, что у официальных властей из Белграда нет других путей, кроме вступления в Европейский союз. Соответствующее заявление иностранный политический лидер сделал в интервью для австрийского издания Die Presse в ходе беседы с генеральным директором СМИ Райнером Новаком. Слова главы государства привели представители пресс-службы правящей Сербской прогрессивной партии.

Европейский путь - наша стратегическая цель, других путей для нас нет.. Это означает, что мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами. Вот и все. Вывод прост. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Александр Вучич высказал перед общественностью предположение о том, что его страна в ближайшее время не станет членом регионального сообщества. Это связано с тем, что коллективный Брюссель не сможет принять в свой состав новые государства в ближайшие несколько лет.

Сербия отказалась подписать антироссийскую декларацию на саммите в Киеве.

Фото: YouTube / Александар Вучић