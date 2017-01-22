Вучич сообщил о планах объявить отставку до осени

Глава Сербии указал сроки, в которые пройдут досрочные выборы.

Президент Сербии Александар Вучич рассказал о том, что он может объявить о своей отставке с должности до начала сентября 2026 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в Белграде, выступая на пресс-конференции перед местными СМИ. Политический лидер европейской страны добавил, что досрочные выборы могут быть организованы в течение ближайших трех или четырех месяцев.

Буду ли я баллотироваться на пост премьер-министра, то, что бы я ни делал и какое бы решение ни принимал, все будет прозрачно, так же, как и в случае с объявлением о моей отставке. Когда это произойдет, ни для кого это не станет неожиданностью, будь то в августе или 1 сентября - для людей это не имеет значения. Они могут ожидать этого и сейчас, и в конце июля. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что 27 июня Александр Вучич публично объявил о том, что уйдет в отставку с рабочего места "через несколько недель". Он пообещал помочь правящей Сербской прогрессивной партии победить на предстоящих парламентских выборах. Ранее политик упоминал, что досрочные выборы в парламент страны пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября.

Эксперты прокомментировали уход Вучича в отставку.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић