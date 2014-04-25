Повод для отставки лежит в молодежной протестной активности, которая длится уже полтора года после трагедии в Нови-Саде в 2024 году.

Президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели, хотя его срок официально истекает только в 2027 году. Он сделал это на многотысячном проправительственном митинге в Белграде, где собралось около 200 тысяч человек. На новсоть обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Повод для отставки лежит в молодежной протестной активности, которая длится уже полтора года после трагедии в Нови-Саде в 2024 году, где на отремонтированном вокзале обрушился козырек, убив 16 человек, отметили эксперты. Используя это как повод для оказания давления на власть оппозиционные активисты блокировали дороги, парализовали на время систему образования, проводили массовые акции в крупных городах.

Для России ситуация непростая: Вучич умело лавировал между ЕС-США , Россией, и Китаем. Его уход из политики заметно бы ослабил позиции нашей страны в регионе. Однако "студенческое движение" не является монолитной политической силой, что дает партии Вучича шанс на победу в выборах. Вучич может вернуться уже на пост премьер-министра, так что списывать его со счетов рано. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / Александар Вучић