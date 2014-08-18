В Индии сделали заявление о российских истребителях

В стране есть лоббисты как сотрудничества с Россией, так и с Западом – и в любом случае для выбора нового самолета потребуется технологический донор.

Россия предложила Индии вместе разрабатывать истребитель пятого поколения Су-57, однако в итоге заместитель министра обороны восточной страны Раджеш Кумар Сингх заявил, что страна не будет закупать российские истребители Су-57 и намерена сосредоточиться на обновлении парка самолетов Су-30МКИ.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уточнили, что в Индии есть лоббисты как сотрудничества с Россией, так и с Западом – и в любом случае для выбора нового самолета потребуется технологический донор. Освоенных на Су-30 и Tejas технологий для следующего поколения не хватит, считают авторы поста.

Кроме того, телеграмеры отметили, что вне зависимотсти от принятых решений Индия будет вынуждена вновь совмещать в своих ВВС платформы разного происхождения.

Этого требует стратегия диверсификации, в соответствии с которой Нью-Дели стремится исключить зависимость вооруженных сил страны от чьей-то монополии в критически важных областях. Так что российский истребитель нового поколения в ВВС Индии будет точно. Вопрос только, будет он основным решением, как до этого был Су-30, или же дополнением к основному парку самолетов с западными корнями. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Рособоронэкспорт