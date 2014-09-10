Эксперты прокомментировали мигрантов в испанскую Сеуту

В происшествии винят Верховный суд Испании, усложнивший высылку мигрантов.

Мигранты попыталась проникнуть в переполненный центр временного размещения в испанской Сеуте. Как отмечает Telegram-канал "Мейстер", в происшествии винят Верховный суд Испании, усложнивший высылку мигрантов. Однако сводить всю проблему к этому экспертам кажется неправильным.

Не нужно быть знатоком европейских дел, чтобы помнить, что поток мигрантов течет в ЕС всегда, уточнили телеграмеры. И неважно – идут ли они через испанские анклавы в Африке, как сейчас, или морем через Грецию и Италию.

В этой ситуации, пожалуй, интересен не столько вид мигрантов, не в первый раз осаждающих стены Сеуты, а реакция уже 4 стран ЕС, потребовавших или поддержавших временное исключение Испании из Шенгенского соглашения. Сделать это будет непросто, однако практика наказания Венгрии при Орбане заморозкой средств из фондов ЕС за "неправильную" политику показывает, что Брюссель активно пытается строить тех, кто выбивается из рядов. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere