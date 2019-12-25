Российские регионы начинают ослаблять или отменять лимиты на продажу топлива

Меры, принятые для решения топливного кризиса, были комплексными.

Регионы России начинают ослаблять или отменять лимиты на продажу топлива, пишут СМИ. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", почти нет ограничений в Москве и Петербурге, сняли их в Омской и Калининградской областях. Сообщается также, что Газпром уже отменил лимиты в целом ряде областей на юге России и на трассе М-4 "Дон". Однако в ряде старых (Тамбовская область, Чувашия, Севастополь и т.д.) и новых регионов ситуация по-прежнему напряженная.

Меры, принятые для решения топливного кризиса, были комплексными – от запрета на экспорт и отмены ремонтов, до импорта и понижения стандарта качества бензина, подчеркнули авторы поста.

Расслабляться, конечно, рано – многие НПЗ еще в ремонте, да и повторные атаки ВСУ возможны, не говоря о том, что казна теряет в деньгах от запрета на экспорт топлива. Однако экономика и власти России вновь показали высокую адаптивность. А над проблемой украинских "мидлстрайков", судя по заявлению Алиханова о все более массовом и успешном внедрении лазеров для борьбы с БПЛА, работают более чем плотно. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV