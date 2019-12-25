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Российские регионы начинают ослаблять или отменять лимиты на продажу топлива
Сегодня, 12:04
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Российские регионы начинают ослаблять или отменять лимиты на продажу топлива

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Меры, принятые для решения топливного кризиса, были комплексными.

Регионы России начинают ослаблять или отменять лимиты на продажу топлива, пишут СМИ. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", почти нет ограничений в Москве и Петербурге, сняли их в Омской и Калининградской областях. Сообщается также, что Газпром уже отменил лимиты в целом ряде областей на юге России и на трассе М-4 "Дон". Однако в ряде старых (Тамбовская область, Чувашия, Севастополь и т.д.) и новых регионов ситуация по-прежнему напряженная.

Меры, принятые для решения топливного кризиса, были комплексными – от запрета на экспорт и отмены ремонтов, до импорта и понижения стандарта качества бензина, подчеркнули авторы поста. 

Расслабляться, конечно, рано – многие НПЗ еще в ремонте, да и повторные атаки ВСУ возможны, не говоря о том, что казна теряет в деньгах от запрета на экспорт топлива. Однако экономика и власти России вновь показали высокую адаптивность. А над проблемой украинских "мидлстрайков", судя по заявлению Алиханова о все более массовом и успешном внедрении лазеров для борьбы с БПЛА, работают более чем плотно.

Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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