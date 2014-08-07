Магаданская область, Забайкальский край и ЯНАО набирают популярность у туристов

Осваивать новые, "ранее неизведанные" направления для летнего отдыха россиян побуждает прежде всего нестабильная обстановка на традиционных южных курортных направлениях.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что в летний сезон-2026 резко вырос внутрироссийский спрос на туристические поездки на направлениях, которые раньше не привлекали внимания со стороны отпускников. Рекордный рост бронирований демонстрирует Магаданская область (+82 %), за ней следуют Забайкальский край (+57,5 %) и ЯНАО (+44,4 %). Как сообщает Telegram-канал "Мейстер", такой рост отчасти объясняется эффектом низкой базы, но безотносительно абсолютных цифр туристов это, вне всякого сомнения, значимый успех указанных регионов.

Авторы поста считают, что это тот самый случай, когда "не было бы счастья, да несчастье помогло". Осваивать новые, "ранее неизведанные" направления для летнего отдыха россиян побуждает прежде всего нестабильная обстановка на традиционных южных курортных направлениях. И при всем искреннем сочувствии к отпускникам, в этом году оставшимся без вожделенного моря и к жителям южных регионов, лишившимся части сезонного заработка, телеграмеры высказывают надежду, что люди, осваивающие новые для себя направления, не останутся разочарованными. Даже если те же Магаданская область или Забайкальский край и не славятся какими-то "громкими" достопримечательностями, зато предлагают настоящее изобилие нетронутой дикой природы.

Однако останутся ли регионы, демонстрирующие сейчас резкий рост бронирований, интересными массовому туристу не "на безрыбье", а тогда, когда посещение традиционно популярных южных курортов станет опять беспроблемным и безопасным? Это будет зависеть от их способности эффективно "переварить" тот поток людей, который устремился к ним уже сейчас, и предоставить туристам, помимо природных красот, также адекватный уровень инфраструктуры. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Magnific (bearfotos)