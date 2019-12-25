Эксперты прокомментировали выступление Путина на борту крейсера "Варяг"

Главной сенсацией стало предупреждение в адрес Евросоюза о возможном зеркальном ответе на европейскую охоту за российским "теневым флотом".

Главной сенсацией выступления Владимира Путина на борту "Варяга" стало его предупреждение в адрес Евросоюза о возможном зеркальном ответе на европейскую охоту за российским "теневым флотом". Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", оно было сделано в очень правильном месте.

Уникальность Тихого океана в том, что европейское судоходством там весьма активно в обе стороны, а вот военного присутствия практически нет, и быстро его не нарастить, подчеркнули телеграмеры. Десятилетиями ЕС пользовался привилегией "безопасного моря" просто на основе консенсуса о том, что жить и торговать никто никому не мешает.

Оставлять ему эту привилегию в условиях, когда нас он ее пытается лишить, было бы излишним благодушием. ЕС, конечно, побежит взывать к США и Японии, но что тем что этим вписываться за европейские суда с риском военного столкновения с Россией резона нет никакого. А Японии особенно, учитывая ее рыболовство в наших морях. Ну а если в Европе захотят эту тему обсудить, то всегда пожалуйста. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: официальный сайт президента России