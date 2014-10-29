Массовое бегство. Польшу покинуло рекордное число украинских беженцев

За июнь отток украинских беженцев из европейской страны составил 6335 человек.

Рекордное среди стран Евросоюза число украинских беженцев уехало в июне из Польши. Такие данные Евростата привел портал Wydarzenia Interia.

В публикации отметили, что из Польши предпочли выехать свыше шести тысяч человек. Этот показатель стал самым высоким среди государств ЕС, кроме того, подобного роста отъезда с 2022 года не фиксировалось. Одной из возможных причин бегства украинцев из Польши названа напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом, а также рост случае насилия с участием польских граждан в отношении беженцев.

При этом Польша по прежнему занимает второе место в Евросоюзе по общему числу украинских беженцев, находящихся на ее территории. Согласно данным Евростата на июню, в стране проживали 961 170 граждан Украины.

Ранее экс-премьер республики Лешек Миллер заявил, что Польша не будет дешевой проституткой для Украины.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)