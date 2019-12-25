"Поляки, готовьтесь". На Украине ужаснулись новому решению Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский вступил на путь эскалации конфликта с Польшей. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.
Она напомнила, что украинский парламент принял закон о создании Национального пантеона. Причем это произошло, как только его внес украинский лидер. Такая скорость, по мнению историка, доказывает, какую стратегию выбрал Киев в отношении некогда своего ближайшего союзника.
Поляки, готовьтесь. Впереди интересные времена. И помните: Азов вооружен до зубов
Марта Гавришко, историк
Эксперт выразила уверенность, что Зеленский намеренно обостряет отношения с Польшей, чтобы депортировали беженцев из Украины.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла из-за героизации на Украине пособников нацистов. В ответ на это решение Зеленский начал угрожать польскому лидеру, заявив, что подобная риторика "может плохо закончиться". После этого украинские политики начали массово отказываться от своих польских госнаград.
Фото: YouTube / Офіс Президента України
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