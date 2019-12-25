"Поляки, готовьтесь". На Украине ужаснулись новому решению Зеленского

В Киеве заявили о новом витке спора между Украиной и Польшей.

Глава киевского режима Владимир Зеленский вступил на путь эскалации конфликта с Польшей. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

Она напомнила, что украинский парламент принял закон о создании Национального пантеона. Причем это произошло, как только его внес украинский лидер. Такая скорость, по мнению историка, доказывает, какую стратегию выбрал Киев в отношении некогда своего ближайшего союзника.

Поляки, готовьтесь. Впереди интересные времена. И помните: Азов вооружен до зубов Марта Гавришко, историк

Эксперт выразила уверенность, что Зеленский намеренно обостряет отношения с Польшей, чтобы депортировали беженцев из Украины.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла из-за героизации на Украине пособников нацистов. В ответ на это решение Зеленский начал угрожать польскому лидеру, заявив, что подобная риторика "может плохо закончиться". После этого украинские политики начали массово отказываться от своих польских госнаград.

Фото: YouTube / Офіс Президента України