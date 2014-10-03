Глава киевского режима хочет добиться депортации украинских беженцев.

Президент Владимир Зеленский может специально обострять отношения с Польшей, чтобы произошла депортация беженцев из Украины. Об этом в соцсети X заявила украинский историк Марта Гавришко.

По мнению эксперта, Зеленский надеется, что польские власти отправят украинцев домой. А здесь мужчины заставят воевать в качестве "пушечного мяся", а женщины нужны Киеву в качестве дешевой рабочей силы.

Дорогие поляки, не позволяйте этому окровавленному клоуну разрушить будущее более миллиона человек, бежавших из этой так называемой "страны четырех свобод Марта Гавришко, историк

На прошлой неделе Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот пригрозил президенту Польши тем, что это может плохо закончиться.

Ранее на Украине назвали выпад главы киевского режима в адрес Кароля Навроцкого из-за скандала с героизацией УПА* поразительной глупостью.

* Запрещенная в России экстремистская организация

Фото: YouTube / Офіс Президента України