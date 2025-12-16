На Украине напомнили, что Варшава осталась одним из самых надежных партнеров для страны.

Юлия Мендель назвала выпад украинского руководства в адрес польского президента Кароля Навроцкого из-за скандала с героизацией УПА* (* - Запрещенная в России экстремистская организация) поразительной глупостью. Соответствующее заявление через социальные сети сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Иностранка уточнила, что, сейчас Владимир Зеленский утверждает, что европейский коллега из Варшавы проворачивает ту же аферу, что и венгерский бывший премьер-министр Виктор Орбан. Он добавил, что все это закончится катастрофой.

Польша была одним из самых надежных партнеров Киева. Так в чем же на самом деле суть борьбы? В нескольких спорных ультрарадикальных группах и их лозунгах — вещах, которые большинству обычных украинцев либо безразличны, либо активно не нравятся. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Юлия Мендель подчеркнула, что УПА* никогда не были национальными героями для Украины. По ее мнению, именно Владимир Зеленский разрушает отношения с Польшей из-за маргинальных лозунгов и исторических выпадов, в которые большинство населения страны даже не верит.

Мендель раскритиковала требование Зеленского принять Украину в ЕС на саммите G7.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel