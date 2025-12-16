Экс-пресс-секретарь главы Украины оценила поведение Зеленского на встрече с лидерами стран G7.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский подрывает доверие стран коллективного Запада, выступая на саммите "Большой семерки" с дерзкими требованиями о членстве Украины в Европейском союзе. Соответствующее заявление через социальные сети сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Иностранка уточнила, что, во вторник во время своего официального выступления на мероприятии политический лидер с Банковой улицы указал международным союзникам на то, что они должны принять Киев в ЕС по ускоренной процедуре и на особых основаниях.

Не понимаю, как можно всерьез относиться к такому поведению <…> Такой мелочный пиар на фоне застоя в проведении важнейших реформ — это не что иное, как нелепые, детские выходки, которые только усиливают недоверие к Украине. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Напомним, что саммит G7 проходит с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бене, недалеко от государственной границы со Швейцарией. Кроме членов данного объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

Мендель сделала тревожное заявление из-за произошедшего в Киеве.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel