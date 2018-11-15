Росгвардия нашла 42 нарушения безопасности в школах Петербурга

Более 1,2 тысячи школ и детсадов Петербурга проверили перед 1 сентября.

В преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии провели масштабную проверку образовательных учреждений Петербурга и Ленобласти. Инспекции стартовали 27 июля и продлятся до 31 августа. На сегодняшний день силовики уже обследовали более 1,2 тысячи детских садов, школ, колледжей и вузов.

Особое внимание в ходе рейдов уделялось работе систем безопасности, в том числе исправности "тревожных кнопок" и камер видеонаблюдения. Кроме того, проверялась готовность частных охранных предприятий к внештатным ситуациям, их знание алгоритмов связи с правоохранительными органами и группами задержания.

Результаты проверок показали, что не все охранные службы работают безупречно. К середине августа было выявлено 42 нарушения в сфере частной охранной деятельности. В отношении нарушителей будут применены меры административной ответственности.

В Росгвардии также отметили, что до конца лета проводятся дополнительные проверки для недопущения к охране учебных заведений лиц, не имеющих правового статуса частного охранника. Все мероприятия направлены на то, чтобы к 1 сентября образовательные учреждения были полностью готовы безопасно принять детей.

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Фото: пресс-служба Смольного