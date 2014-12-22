На Западе объяснили, почему премьер Израиля е готов встречаться с украинским президентом.

Отказ еврейского премьер-министраБиньямина Нетаньяху от личной встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в вашингтонской администрации ударил по мировому имиджу украинского политического деятеля. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что глава офиса с Банковой улицы смог понять нежелание израильского коллеги начинать диалог еще во время траурной церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом* ( * - несен в перечень террористов и экстремистов в России), которая состоялась в тот же день.

Отказ от личной встречи с Зеленским стал плевком в лицо усилиям Киева. Впрочем, никто не знает, что они вообще могли на такой встрече обсуждать. Зеленский настолько стал токсичным, что даже в разговоре с Нетаньяху, тот лишь отшучивался из вежливости, практически не слушая его. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что накануне западное издание Haaretz сообщило читателям о том, израильский премьер-министр отказался встречаться с Владимиром Зеленским в США. По информации СМИ, офис главы киевского режима пытался связаться с канцелярией Нетаньяху, но Тель-Авив так и не ответил ему.

Христофору: Зеленский провел встречу с Трампом без СМИ, опасаясь скандала.

Фото: YouTube / Alex Christoforou