Онколог рассказал о связи употребления алкоголя с риском развития рака

По аналогичному механизму алкоголь может повышать риск развития рака ротовой полости и глотки.

Врач Ярослав Колосовский сообщил, что регулярное употребление алкоголя связано с повышенным риском возникновения нескольких видов онкологических заболеваний. По его словам, опасность связана в том числе с воздействием продуктов распада спирта на клетки организма.

Употребление алкогольных напитков может повышать вероятность развития 5 видов рака. Об этом РИА Новости рассказал врач-онколог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский. Специалист отметил, что научные исследования подтверждают связь алкоголя с рядом онкологических заболеваний, включая рак поджелудочной железы и пищевода.

По словам врача, спиртное способно увеличить риск колоректального рака, поскольку влияет на состояние микрофлоры кишечника. Изменения в ее составе могут создавать условия для развития патологических процессов.

Онколог также сообщил о связи между употреблением алкоголя и заболеваниями поджелудочной железы. Спиртные напитки воздействуют на обмен жиров и углеводов, нарушают работу органа и могут способствовать развитию панкреатита.

Колосовский подчеркнул, что существует доказанная связь между употреблением алкоголя и раком пищевода. При чрезмерном употреблении спиртного железы в стенках пищевода сначала начинают выделять больше слизи, а затем могут подвергаться изменениям, которые способствуют перерождению здоровых тканей.

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Фото: Piter.TV