Семьи Петербурга получили 15 тысяч наборов для новорожденных с начала года

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В Санкт-Петербурге продолжают выдавать подарочные комплекты семьям с детьми. С начала 2026 года такие наборы получили около 15 тысяч семей, а за 2 года действия программы их количество достигло примерно 63 тысяч.

В Петербурге с начала года семьям, в которых появились новорожденные, передали около 15 тысяч подарочных наборов. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Программа действует в Санкт-Петербурге уже 2 года. Комплекты получают мамы после выписки из родильных домов. В набор входят необходимые детские принадлежности, которые помогают семьям в первые месяцы после рождения ребенка.

Беглов отметил, что практика показала востребованность такой меры поддержки. По его словам, при формировании состава набора учитывались рекомендации медицинских специалистов и пожелания родителей.

В комплект включили 12 предметов, в том числе средства и вещи, которые используются в ежедневном уходе за ребенком.

В этом году диспансеризацию пройдут более 5 млн жителей Петербурга.

Фото: Piter.tv