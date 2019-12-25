В этом году диспансеризацию пройдут более 5 млн жителей Петербурга

На углубленную диспансеризацию направят 312 тыс. горожан, профосмотры ожидают 579,5 тыс. пациентов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2026 году диспансеризацию должны пройти порядка 5,2 млн местных жителей. Это на 146 тыс. человек больше, чем было запланировано в прошлом году, рассказали в Смольном 2 марта.

В плане профилактических мероприятий на 2026 год город уделяет особое внимание ранней диагностике и предотвращению таких серьезных и угрожающих жизни недугов, как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также сахарный диабет. Александр Беглов, губернатор

Диспансеризация для взрослых петербуржцев доступна в поликлиниках по месту жительства и работы или учебы.

