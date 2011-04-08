День здоровья для семей прошел в больницах Ленобласти
Сегодня, 10:47
В минувшие выходные обследования и консультации получили 660 человек.

В больницах Ленинградской области состоялся День здоровья для семей. Женщины могли пройти маммографию, УЗИ молочных желез и органов малого таза, ЭКГ, терапевта и узких специалистов. Для пап организовали прием уролога, для детей – педиатра, сообщили в администрации региона 26 мая. 

В том числе, акцию провели в Выборгской городской поликлинике. Мероприятие проинспектировали председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Толстова. 

Так, в минувшие выходные обследования и консультации получили 660 человек – это 608 мам, 33 папы и 19 детей. 

Хочу отметить, что с ростом популярности проекта к мамам стали присоединяться многодетные отцы, отцы-одиночки и отцы детей-инвалидов. Это всегда импульс для совершенствования наших проектов.

Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению области 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге расширят возможности использования маткапитала на лечение детей у частных врачей. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

