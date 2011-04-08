День здоровья для семей прошел в больницах Ленобласти

В больницах Ленинградской области состоялся День здоровья для семей. Женщины могли пройти маммографию, УЗИ молочных желез и органов малого таза, ЭКГ, терапевта и узких специалистов. Для пап организовали прием уролога, для детей – педиатра, сообщили в администрации региона 26 мая.

В том числе, акцию провели в Выборгской городской поликлинике. Мероприятие проинспектировали председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Толстова.

Так, в минувшие выходные обследования и консультации получили 660 человек – это 608 мам, 33 папы и 19 детей.

Хочу отметить, что с ростом популярности проекта к мамам стали присоединяться многодетные отцы, отцы-одиночки и отцы детей-инвалидов. Это всегда импульс для совершенствования наших проектов. Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению области

