В Ленинградской области снизилось количество аварий на коммунальных сетях минувшей зимой

В Ленинградской области минувшей зимой количество аварий на тепловых, газовых и электросетях сократилось на 20% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На летний капитальный ремонт теплосетей и котельных из областного бюджета будет выделено более 300 миллионов рублей. Дополнительное финансирование также предусмотрено со стороны муниципальных районов.
Глава комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов подчеркнул, что ресурсоснабжающим организациям поручено своевременно выполнить ремонтные и инвестиционные программы, а также обеспечить необходимый запас топлива к новому отопительному сезону.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти создана комиссия по искусственному интеллекту.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все