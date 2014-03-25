Порывистый ветер и до +18 градусов ожидается в Ленобласти 26 мая

Во вторник, 26 мая, в Ленинградской области будет преобладать облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление начнёт понижаться, а западный и северо-западный ветер достигнет 7–12 м/с, местами порывы усилятся до 15–17 м/с. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на западе региона существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит +5…+10 градусов.

Днём местами пройдут кратковременные, а на востоке – обычные дожди. Температура воздуха в западных районах составит +12…+18 градусов, на востоке – +6…+11 градусов.

