Российский вертолет Ка-226Т совершил первый полет

К летным испытаниям приступил российский вертолет Ка-226Т. Борт оснащен новым отечественным двигателем. Об этом пишет Минпромторг России.

В вертолете модернизировали технику: авионику, систему управления и бортовую кабельную сеть. Конструкция позволяет трансформировать вертолет в различные конфигурации за 45 минут, а винты обеспечивают устойчивость при боковом ветре и хорошую управляемость на больших высотах. В ходе испытаний специалисты проверили нагрузки на основные элементы вертолета в горизонтальном положении.

Модульная конструкция и российский двигатель позволили сделать вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации. Полностью отечественная машина гарантирует технологическую независимость и открывает новые перспективы для санитарной, спасательной и патрульной авиации. Геннадий Абраменков, замглавы Минпромторга России

Видео: Минпромторг РФ