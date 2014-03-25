Ряд стран НАТО не одобрили инициативу Марка Рютте.

Великобритания, Испания, Италия, Канада и Франция отвергли предложение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, чтобы страны Североатлантического военного альянса тратили 0,25 процентов от своего национального уровня ВВП на военную поддержку Украины. Соответствующими статистическими данным поделились иностранные журналисты из издания The Sunday Telegraph со ссылкой на собственные источники. В материале говорилось о том, что Марк Рютте надеялся, что его инициатива будет одобрена на летнем саммите блока, который пройдет в Анкаре в период с 7 по 8 июля. Эксперт уведомил СМИ о том, что на текущий момент семь государств, которые уже оказывают чиновникам с Банковой улицы военную помощь в этих объемах, поддержали идею. Газета отмечает, что по 0,25% своего ВВП тратят на поддержку Вооруженных сил Украины сейчас Нидерланды, Польша, страны Скандинавии и Балтии.

Они отнеслись к этой идее с не очень большим энтузиазмом. источник западного издания

Эксперт таким образом указал на позицию официального Лондона, Мадрида, Рима, Оттавы и Парижа. Авторы статьи из The Sunday Telegraph отмечают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер упоминал о готовности продолжать направлять вооружения Киеву на 3 миллиарда фунтов (четыре миллиарда долларов ежегодно) "в обозримом будущем". Речь идет об 0,1 проценте от ВВП Соединенного королевства.

