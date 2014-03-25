Прокуратура потребовала устранить свалку в Красном Селе
Сегодня, 16:49
Организация складирует на открытом грунте отходы производства и потребления.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. На земельном участке на проспекте Ленина в Красном Селе организация складирует на открытом грунте отходы производства и потребления. 

По данным надзорного ведомства, прокуратура внесла представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время документ рассматривается, фактическое устранение нарушений контролируется. 

Ранее на Piter.TV: незаконную свалку ликвидировали в поселке Новый Свет. Среди отходов были строительные материалы, крупногабаритный мусор и ТКО. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

