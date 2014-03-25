На Малой Монетной улице штукатурка упала на женщину
Сегодня, 15:06
Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Прокуратура Петроградского района Петербурга проводит проверку по факту падения на женщину штукатурного слоя с фасада дома на Малой Монетной улице. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 25 мая. 

По информации "Фонтанки", пострадавшая была госпитализирована в больницу. У нее подозревают сотрясение головного мозга.

Надзорное ведомство проверит исполнение жилищного законодательства, а также даст оценку полноте действий ответственных должностных лиц по надлежащему содержанию и управлению жилым домом. 

Пресс-служба городской прокуратуры 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует устранить нарушения при содержании дома на Гончарной улице. Здание со стороны двора и арки имеет разрушения штукатурки и окрасочного слоя.

