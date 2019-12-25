Прокуратура требует устранить нарушения при содержании дома на Гончарной улице
Сегодня, 14:58
105
Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дом 16А по Гончарной улице со стороны двора и арки имеет разрушения штукатурки и окрасочного слоя. Также выявлены существенные просадки и дефекты асфальтового покрытия, рассказали 28 апреля в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора ООО "Жилкомсервис №3 Центрального района" с требованием устранить данные нарушения. В настоящее время документ находится на рассмотрении. 

Ранее на Piter.TV: жильцы дома на Суздальском шоссе отрицают свою причастность к засорам канализации. Они отмечают, что происходящее нельзя сводить к версии "жители что-то не то спускают". 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

