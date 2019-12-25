Прокуратура требует устранить нарушения при содержании дома на Гончарной улице

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дом 16А по Гончарной улице со стороны двора и арки имеет разрушения штукатурки и окрасочного слоя. Также выявлены существенные просадки и дефекты асфальтового покрытия, рассказали 28 апреля в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора ООО "Жилкомсервис №3 Центрального района" с требованием устранить данные нарушения. В настоящее время документ находится на рассмотрении.

