Жильцы дома на Суздальском шоссе отрицают свою причастность к засорам канализации

Жильцы отмечают, что происходящее нельзя сводить к бытовому засору или к версии "жители что-то не то спускают".

На прошлой неделе петербургский "Водоканал" опубликовал информацию о том, что специалисты предприятия в четвертый раз с начала года ликвидировали крупный засор на Суздальском шоссе, 22к4. Также были подтоплены подвалы близлежащих зданий. В пресс-релизе указали следующее: "Печален тот факт, что ситуация повторяется по этому адресу в 2026 году в четвертый раз. Подобные засоры здесь случаются регулярно, так как жители продолжают нарушать правила пользования канализацией". Жильцы обратились в нашу редакцию – они не признают свою причастность к происшествию.

Дом эксплуатируется с 2017 года, и все эти годы подобных постоянных канализационных аварий не было. Проблема началась только в феврале 2026 года и с тех пор не прекращается: подвалы и кладовые регулярно затапливает, помещения не успевают просохнуть, по дому распространяется запах канализации, в подвале появляется плесень, на первом этаже разрушаются стены. Мы считаем, что происходящее нельзя сводить к бытовому засору или к версии "жители что-то не то спускают". Если дом почти 9 лет эксплуатировался без таких последствий, а затем с февраля начались регулярные подтопления, необходимо проверять системные причины: состояние наружных сетей, пропускную способность канализации, место подпора, все подключения к спорному участку, а также возможное влияние соседней стройки ЖК "Окла". Мы просим проверить, не попадали ли в канализацию строительный мусор, песок, грунт, бетон, растворы или иной мусор со стройплощадки. Также необходимо проверить, не были ли к той же сети подключены новые дома или строящиеся объекты и справляется ли существующая канализационная сеть с увеличившейся нагрузкой. Алина Воробьева, жительница дома по Суздальскому шоссе

Фото: предоставлено Алиной Воробьевой

Жители также ранее отправили соответствующие обращения губернатору Александру Беглову и вице-губернатору Сергею Кропачеву.

Фото: предоставлено Алиной Воробьевой

Глава города перенаправил обращение в администрацию Приморского района. Там ответили, что запорные арматуры по рекомендации "Водоканала" установить не получится. Для проведения дополнительных работ по изменению проекта необходимо согласие собственников, то есть нужно провести общее собрание и решить этот вопрос. В настоящее время управляющая компания проводит работы по своим обязательствам в части регулярной откачки воды.

В "Водоканале" Piter.TV ответили, что сброс посторонних предметов идёт не от одного дома.

Наши специалисты несколько дней чистили сеть и промывали ее, вытащили огромное количество посторонних предметов. Такая ситуация во многих районах. Понятное дело, что это сброс совместный, не только от одного дома. Но проблема сброса посторонних предметов в канализацию существует, жители как сбрасывали мусор в канализацию, так и сбрасывают. Будем теперь пристально следить за этим адресом. Пресс-служба "Водоканала"

Главное фото: пресс-служба петербургского "Водоканала"