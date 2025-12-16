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Петербург ждёт тёплый понедельник без дождей, в Ленобласти — иначе
Сегодня, 19:21
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Петербург ждёт тёплый понедельник без дождей, в Ленобласти — иначе

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Ночью воздух не опустится ниже +12 градусов.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 8 июня, в Санкт-Петербурге будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днём — +22…+24 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём начнёт понижаться.

В Ленинградской области также переменная облачность. Ночью на востоке местами возможен небольшой дождь, днём существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днём +21…+26 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что братья-дятлы вытолкали птенца из дупла.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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