Петербург ждёт тёплый понедельник без дождей, в Ленобласти — иначе

Ночью воздух не опустится ниже +12 градусов.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 8 июня, в Санкт-Петербурге будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днём — +22…+24 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём начнёт понижаться.

В Ленинградской области также переменная облачность. Ночью на востоке местами возможен небольшой дождь, днём существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днём +21…+26 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет понижаться.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")