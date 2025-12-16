Семейная драма в Ленобласти: братья-дятлы вытолкали птенца из дупла

В кадр попал заботливый отец в красной "шапочке" и драма между братьями и сёстрами.

Ленинградской области у чёрных дятлов (желны) вылупились птенцы. Как рассказал биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре", фотографу дикой природы Станиславу Крутоверцеву удалось найти дупло с подросшими птенцами в Выборгском районе. Чёрный дятел — самый крупный представитель дятлов в регионе, занесён в Красную книгу Санкт-Петербурга.

На кадрах, снятых фотографом, виден заботливый отец. У самца желны на голове ярко-красная "шапочка", у самки красный только затылок. Во время кормления разыгралась настоящая драма: почувствовав конкуренцию, братья и сёстры буквально вытолкнули одного из птенцов из дупла. Отец, однако, не стал вмешиваться, решив, что "сами разберутся". По словам Глазкова, вытолкнутый птенец не погибнет — он сможет самостоятельно вскарабкаться обратно, если захочет.

Фото: Telegram / "Каждой твари по паре" / Станислав Крутоверцев

Скоро птенцам станет тесно в отчем доме, и они начнут вылетать. Родители будут кормить их уже вне гнезда. Наблюдение за чёрными дятлами представляет особый интерес, так как эта птица редко встречается в городской черте и нуждается в охране.

Ранее Piter.TV сообщал, что деловая выдра попала на видео в Нижне-Свирском заповеднике.

Видео: Telegram / "Каждой твари по паре" / Станислав Крутоверцев