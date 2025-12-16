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Деловая выдра попала на видео в Нижне-Свирском заповеднике

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В объектив попал момент прогулки хищницы.

Фотоловушка Нижне-Свирского государственного заповедника запечатлела выдру — настоящего трудоголика среди хищников. Судя по кадрам, зверёк передвигается по берегу так, будто опаздывает на совещание: быстрый шаг, деловой разворот и ни минуты покоя.

Выдры действительно славятся своей энергичностью. Они отлично плавают, ныряют, могут оставаться под водой до нескольких минут, а на суше редко сидят на месте.

Всё по делу, никаких прогулок.

Пресс-служба Нижне-Свирского заповедника

Ранее Piter.TV сообщал, что новый зоопарк площадью 86 га планируют построить на Камышовой улице.

Видео: Telegram / Нижне-Свирский заповедник (n_svirsky)

 

Теги: выдра, нижне-свирский заповедник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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