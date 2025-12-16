Брачные игры бурых медведей попали на видео в Ленобласти

Видео с медведями засняла фотоловушка заповедника.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области наступил сезон "медвежьих свадеб". Как поясняют специалисты, май и июнь — время яркого проявления социальных взаимоотношений среди бурых медведей.

В этот период происходит распад семейных медвежьих групп, взрослые особи начинают активно перемещаться в поисках контактов, встречаются брачные партнёры. Не исключены и конфликты между самцами в борьбе за титул "хозяина угодий". Кадрами, запечатлевшими медведей в этот ответственный период, поделилась фотоловушка, установленная на территории заповедника.

На видео попали оба участника "брачного переговорного процесса". В заповеднике отмечают, что наблюдение за "медвежьими свадьбами" помогает учёным лучше понять поведение и популяционную динамику этих крупных хищников в естественной среде обитания.

Ранее Piter.TV сообщал, что патагонская мара в Ленинградском зоопарке застыла в позе "забыл выключить утюг".

Видео: Нижне-Свирский заповедник