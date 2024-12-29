Болтливые лоси попали в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника

Крупные животные с явным интересом изучали незнакомый технический прибор.

Сотрудники Нижне-Свирского государственного природного заповедника опубликовали забавные кадры с фотоловушки, на которых несколько лосей с большим любопытством изучают сам прибор.

Видно, как крупные животные, попав в поле зрения камеры, не спешат уйти. Вместо этого они подходят ближе, внимательно разглядывают объектив и, кажется, даже переговариваются между собой. Их поведение напоминает обсуждение незнакомого и подозрительного предмета.

Кажется, фотоловушка вызвала у них больше вопросов, чем ожидалось. Пресс-служба заповедника

Такие камеры-ловушки широко используются в заповедниках для неинвазивного наблюдения за животными, изучения их поведения, численности и маршрутов.

Видео: Telegram / "Нижне-Свирский государственный заповедник" (n_svirsky)