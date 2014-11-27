Петербуржцев предостерегли от покупки билетов в Ленинградский зоопарк у перекупщиков

Посетителям настоятельно рекомендуют приобретать билеты исключительно через перечисленные надежные каналы, чтобы исключить вероятность стать жертвой мошеннических схем.

Telegram-канал Ленинградского зоопарка опубликовал предупреждение о фактах перепродажи билетов по завышенной стоимости и попытках предложить фальшивые билеты на бесплатные мероприятия. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Руководство зоопарка подчеркивает, что легитимные точки приобретения билетов ограничиваются официальным сайтом, кассами зоопарка и лицензированными операторами продаж — платформами "Кассир.ру" и "Яндекс.Афиша". Другие веб-ресурсы, социальные сети и частники не относятся к числу официальных продавцов и способны предложить поддельные билеты или выставить необоснованно высокую цену.

Посетителям настоятельно рекомендуют приобретать билеты исключительно через перечисленные надежные каналы, чтобы исключить вероятность стать жертвой мошеннических схем.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке поселилась двухцветная гигантская белка Рикки-Тикки.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

