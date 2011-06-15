В Ленинградском зоопарке поселилась двухцветная гигантская белка Рикки-Тикки

Длина тела такой белки без хвоста достигает 37 сантиметров, а хвост – 42 сантиметров.

В Ленинградском зоопарке произошло пополнение: на экспозиции поселилась двухцветная гигантская белка. Самке Рикки-Тикки почти восемь месяцев, при этом она доросла до размеров взрослой особи и весит около 1,4 килограмма, сообщили в учреждении.

Длина тела такой белки без хвоста достигает 37 сантиметров, а хвост – 42 сантиметров. В дикой природе грызуны живут в тропических широколиственных лесах Юго-Восточной Азии. Но Рикки-Тикки приехала из зоопарка Нижнего Новгорода.

С сентября новый обитатель был на карантине, сейчас белочка находится в павильоне "Тропический дом".

Приходите полюбоваться на нового обитателя зоопарка! Единственная просьба: не шумите возле вольера белки. Она еще осваивается в новом домике и может пугаться громких звуков. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что зоопарк заявил о нехватке корма для животных.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка